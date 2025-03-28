Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Ishiba, bahsedilen tariflerin Japon ekonomisine önemli bir etkisinin olacağını söyledi. Sektörleri ve istihdamı korumak için önlem alma taahhüdünde bulunan Ishiba, "ABD'nin Japonya'ya bu kadar yüksek tarifeler uygulamasının kendisi için yararlı olmayacağını anlamasını sağlamak için en etkili yolu düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Mart'ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarını yayınladı. Politika metninde, Japonya ekonomisinin, bazı alanlardaki zayıf eğilimlere rağmen kademeli olarak toparlandığı ve gelecek dönemde potansiyelin üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Metinde, ABD'de yönetimin politikalarını ve bunların küresel ekonomi ile uluslararası finans ve sermaye piyasalarına etkilerinin yakından izlendiği aktarılarak, aynı zamanda ülke ekonomisinin ve fiyatların yüzde 0,5'lik faiz oranına nasıl tepki vereceğinin değerlendirileceği ifade edildi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da yıllık Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 2,9 artarken, çekirdek TÜFE'de artış aynı dönemde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 2 değer kaybederek 37.050 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.558 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 azalışla 23.434 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.351 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 77.446 puanda seyrediyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır