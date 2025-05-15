FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, jeopolitik gelişmeler, bazı gümrük tarifeleri ve gelecek dönemde tarife risklerinin geri gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle negatif seyir izleniyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD'nin ticaret ortaklarına karşı uyguladığı sert tarifelerinin büyük bir bölümünü ertelemesi ancak bazı ithalat tarifelerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi birçok imalatçı şirket için risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Merkez bankaları tarafından da küresel ticarete yönelik temkinli duruş sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçtiğimiz haftalarda haziran ayı için fiyatlanan faiz artırımı beklentisi ekim ayına ötelendi.

Analistler, imalat merkezlerinin büyük ölçüde Asya'da yer alması sebebiyle tarifelerin bölge ülkeleri üzerinde etkili olduğu ve Japonya'da beklentilerin altında gelen üretici enflasyonunun bankanın işini kolaylaştırdığı yorumunu yaptı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Söz konusu kararın ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşısı sonrası azalan ticari gerginlikler açısından olumsuz olabileceği konuşuluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.790 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.622 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.386 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.474 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 81.114 puanda seyrediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı!VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı!
Brent petrolün varil fiyatı düştü!Brent petrolün varil fiyatı düştü!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MSGYO
0
0,00
% 0
18:10
MOBTL
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MOPAS
0
0,00
% 0
18:10
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar

Bir zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.