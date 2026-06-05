FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönünü etkiliyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahminin ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki sert yükselişleri durdurdu.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına karşın Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanacağına yönelik beklentilerin devam etmesi piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi.

Enflasyon Avrupa ekonomisinin en önde gelen sıkıntıları arasında olmaya devam ederken, analistler Avro Bölgesi'nde savaştan kaynaklı maliyet baskısıyla enflasyonist baskıların devam ettiğini, fabrikaların artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldığını, bunun da Bölgede birkaç ayda enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek haftaki faiz kararı toplantısında mevduat faizinde artırım yapmasının beklendiğini söyleyen analistler, ancak şu anki jeopolitik ortamda bir haftanın uzun bir süre olduğunu ve anlık gelişmelerin Bankanın politikasını etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere'deki siyasi belirsizlik ülke gündeminde yer almaya devam ederken, ülkede savaştan dolayı artan enerji maliyetleri ve yüksek faiz oranlarından kaynaklı olarak inşaat sektörüne ilişkin riskler öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 623 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 10.341 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 24.886 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 50.137 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.253 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 18.333 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldıİstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Anahtar Kelimeler:
avrupa borsası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.