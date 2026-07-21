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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında 4 bin 704 firmada denetim gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı ürünleri piyasaya sunanlara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını yılın ilk 6 ayında yoğun şekilde sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tekstilden oyuncağa, çocuk bakım ürünlerinden deterjana kadar birçok tüketici ürününün denetlendiği, risk taşıyan ürünlerin piyasaya sunulmasının önüne geçilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Denetimlerde, tüketiciler açısından risk oluşturabilecek ürünler detaylı incelemeye alınırken, mevzuata aykırı ürünler için yasaklama, toplatma ve risk duyurusu gibi idari tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildi 1

ÇOCUK ÜRÜNLERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, denetim planları hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturuldu ve risk taşıma ihtimali yüksek ürünler öncelikli olarak incelendi. Ürünler yalnızca kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler açısından değil, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu bakımından da kontrol edildi.

Yıllık denetim programı kapsamında özellikle üretici ve ithalatçılara yönelik incelemelerde çocuk güvenliği odaklı bir yaklaşım benimsendi. Bu çerçevede çocuk mobilyaları, çocuk giysileri, ayakkabıları ve oyuncakları öncelikli denetim kapsamına alındı.

YAZ ÜRÜNLERİ DE MERCEK ALTINA ALINDI

Mevsimsel tüketim alışkanlıkları da denetim planlamasında dikkate alındı. Haziran ayında yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimlerin artırıldığı açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülke genelinde 4 bin 704 firmada hem denetim hem de mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusu yapılması gibi idari tedbirler uygulanırken, bu ürünleri piyasaya sunanlara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 8,6 milyon TL ceza kesildi 2

"GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS"

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerin piyasaya sunulmasını engellemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirterek, denetim faaliyetlerinin "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, tüketicilere alışveriş sırasında ürün etiketlerinde yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri ve güvensiz ürünlere ilişkin bildirimleri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresi üzerinden takip etmelerinin önem taşıdığı hatırlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı denetim idari para cezası Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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