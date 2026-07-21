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İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Petrol-İş Sendikası ile Alpla Plastik arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin kök maaşlarına yüzde 27 zam yapıldı. Sosyal haklarla birlikte en düşük giydirilmiş ücret 153 bin TL'ye yükselirken, çalışanlar anlaşmayı halay çekerek kutladı.

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı
Aleyna Türkmen

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Avusturya merkezli Alpla Plastik'in Türkiye'deki tesislerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçilerin ücretlerinde rekor seviyede artış sağlayan bir anlaşmayla sonuçlandı. Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında varılan mutabakat kapsamında hem maaşlarda hem de sosyal haklarda dikkat çeken iyileştirmeler yapıldı.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte çalışanların kök maaşlarına yüzde 27 oranında zam uygulanırken, sosyal haklar ve diğer yan ödemelerin de eklenmesiyle en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin TL seviyesine yükseldi. Yan haklar hariç hesaplandığında ise tesislerdeki ortalama net işçi maaşının 94 bin TL bandında olduğu açıklandı.

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL ye çıktı 1

MAAŞLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerine yapılan artışın yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi. Yapılan düzenlemeler sonucunda en düşük giydirilmiş ücret 153 bin TL olarak belirlenirken, yalnızca maaş dikkate alındığında ortalama net işçi gelirinin 94 bin TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.

İşveren temsilcileri ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerin, ücretler ve çalışan hakları konusunda kapsamlı bir uzlaşmayla tamamlandığı belirtildi.

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL ye çıktı 2

DÖRT FABRİKAYI KAPSIYOR

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, şirketin Kocaeli merkez üretim tesisi ile birlikte Gebze, Ankara ve Adana fabrikalarında görev yapan çalışanları kapsıyor. Süreç, Petrol-İş Sendikası'nın ilgili bölge şubeleri tarafından ortak şekilde yürütüldü.

ANLAŞMA HALAYLARLA KUTLANDI

Toplu iş sözleşmesinin duyurulmasının ardından fabrikalarda kutlamalar yapıldı. Çalışanlar, elde edilen ücret artışını ve yeni sözleşmeyi davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Fabrikalarda oluşan sevinç görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

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İşçi fabrika Ambalaj maaş zammı
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