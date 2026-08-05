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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentiler ve şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarındaki olumlu gelişmelerle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'ya ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı şekilde trafiğe açılabileceğine yönelik iyimserlik, bölge piyasalarında risk iştahını destekledi.

Öte yandan dün açıklanan finansal sonuçlara göre, İngiliz enerji şirketi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara çıktı. Şirketin karındaki artışta Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle artan petrol fiyatları belirleyici rol oynadı.

Bankacılık tarafında ise HSBC'nin vergi öncesi karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Bölgede dün açıklanan makroekonomik verilerde Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi. İngiltere'de imalat PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olmuştu.

Öte yandan, Avrupa'da gözler bugün bölgede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 azalmasının, yıllık bazda ise yüzde 4,6 artış kaydetmesinin beklendiğini söyledi.

İSPANYA'DAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) gelişmelerin AB'yi "sınadığını" ancak durumun kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sınamanın atlatıldığını, bundan böyle gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından AB dışında düzensiz göçmen tesisleri kurulmasını teklif ederek, üçüncü ülkelerin göçmenleri kabul etmesi için AB'nin "elindeki kozları kullanabilmesi" gerektiğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan "düzensiz göçmen krizinin bazı çevrelerce Avrupa Birliği'ni (AB) bölmek için kullanılmasını" eleştirdi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Sebte'yi terk ettiğini açıkladı.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 659 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 10.922 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 26.368 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 53.824 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 8.667 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 20.129 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde sektörel PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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avrupa borsası
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