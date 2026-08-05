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Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!

Son dakika... Motorine yine indirim geliyor. Yaklaşık 4 lira indirim bekleniyor ancak bunun büyük kısmının ÖTV'ye gideceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!
Cansu Çamcı

Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Gerilim hattında anlaşma ihtimali çatışmaları büyük ölçüde durdurunca petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı.

Gece gelen indirimin ardından motorine, yine indirim göründü. Bu gece yarısı 3,97 TL indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre; bu tutarın, önemli bölümü ÖTV için kesilecek. Kalan tutar pompaya yansıyacak.

Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor! 1

DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ!

Diğer yandan motorine dün gece de 1 lira 5 kuruş indirim geldi. Normalde bu tutar 6 lira 37 kuruştu ancak 5,32 TL'lik tutarın ÖTV'ye gitmesi ile indirim miktarı az kaldı.

Akaryakıt tabelasında indirim öncesi güncel fiyatlar şu şekilde:

Motorin fiyatları:

İstanbul litre fiyatı 80 TL
Ankara81,12 TL
İzmir ise 81,4 TL

Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor! 2

Benzin fiyatları:

İstanbul: 68,51 TL
Ankara: 68,22 TL
İzmir: 68,51 TL

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Anahtar Kelimeler:
motorin indirim
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