Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesabına ilişkin sunum yaptı. Tarımsal üretimden ihracata, çiftçi desteklerinden sulama yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar veren Yumaklı, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin detaylarını paylaştı.

TARIMSAL HASILADA 90 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Savaşın mazot ve gübre fiyatları üzerinden üretime getirdiği ilave yükü azaltmak amacıyla 2026 üretim yılı destek tutarlarını güncellediklerini belirten Yumaklı, 30 milyar liralık ek kaynak tahsis ettiklerini açıkladı.

Yumaklı, “Tarımsal hasılamızı, 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

TARIM VE GIDA İHRACATINDA 33 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ

Türkiye’nin 2025 yılında tarım ve gıda ürünlerinde 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, 2026 yılı sonunda tarım ve gıda ihracatının 33 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU BEKLENİYOR

2026 yılında iklim koşullarının da etkisiyle daha verimli bir üretim sezonu geçirildiğine dikkat çeken Yumaklı, bitkisel üretimde tüm zamanların rekorunun beklendiğini söyledi.

Yıl sonu itibarıyla tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton ve sebzede 33 milyon ton olmak üzere toplam 143,1 milyon tonluk üretim öngörülüyor.

ÜRETİCİLERE 226 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ülke genelinde 769 noktada gerçekleştirdiği hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir rekora ulaşıldığını belirten Yumaklı, üreticilere yapılan ödemelere ilişkin de bilgi verdi.

TMO’nun 2026 yılında satın aldığı tüm ürünler için üreticilerin hesaplarına 226 milyar lira aktardığını bildiren Yumaklı, ödemelerin devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK! GÖKÇEADA ORGANİK TARIM HAVZASI OLACAK

2027 yılında 10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonu için yeni bir rehabilitasyon projesi başlatılacağını açıklayan Yumaklı, üreticilere uygun şartlarda finansman sağlanacağını belirtti.

Organik tarım konusunda da dikkat çeken bir açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, Gökçeada’nın Organik Tarım Havzası ilan edileceğini duyurdu.

“ORMANLARIMIZIN YÜZDE 75’İ OTLATMAYA AÇIK”

Hayvancılık sektörüne ilişkin açıklamalarda da bulunan Yumaklı, desteklenen yem bitkileri alanının 2024 yılında 688 bin hektar, 2025 yılında ise 867 bin hektar olduğunu hatırlattı.

2026 yılı sonunda bu rakamın 1 milyon hektarın üzerine çıkmasını beklediklerini belirten Yumaklı, “Ormanlarımız hayvancılığa kapalı değildir. Ormanlarımızın yüzde 75’i otlatmaya açıktır.” ifadelerini kullandı.

2027’DE 307 YENİ TESİS FAALİYETE GEÇECEK

Devlet Su İşlerinin (DSİ) yatırımlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, 2025 yılında 321 tesisin tamamlandığını, 2026 yılı sonuna kadar ise 300 tesisin daha tamamlanacağını söyledi.

2027 yılında 14’ü baraj, 30’u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 yeni tesisin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan su ürünlerinde üretim planlamasına palamut, sardalya, çaça, mezgit, barbun ve tekirin de dahil edilmesiyle planlı üretimin toplam üretim içindeki oranı yüzde 85’e çıkarılacak.

BİÇERDÖVERLER İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Hasat İzleme Sistemi sayesinde ürün neminin, hasat edilen alanın ve ürün miktarının anlık olarak takip edildiğini belirten Yumaklı, 2027 yılından itibaren sistemin tüm biçerdöver ve pamuk hasat makinelerinde zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

TARIM SEKTÖRÜNE 5,3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi kapsamında 10 yılda 5,3 milyar dolarlık finansman desteği sağlanacağını duyuran Yumaklı, önümüzdeki aylarda ilk başvuru çağrısına çıkılacağını bildirdi.

2027 yılında Kırsal Kalkınma Yatırım Programı’nın da yenileneceğini ifade eden Yumaklı, farklı zamanlarda başvuru yapılmasına imkân tanıyan, hedef yatırım odaklı bir sistem oluşturulacağını belirtti.

YENİ NESİL TARIM MERKEZLERİNE 10 MİLYAR LİRA

Organize tarım bölgeleri için 2027 yılında 10 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıklayan Bakan Yumaklı, en az 11 bölgenin daha altyapısının tamamlanacağını söyledi.

Yumaklı, “Buraları yalnızca üretim alanları olarak değil, üretimden son tüketime kadar bütün zincirin bir arada olduğu, yeni nesil tarım merkezleri olarak görüyoruz.” dedi.