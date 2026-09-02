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Avrupa borsalarında tek bir ülke hariç seyir negatif!

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa borsalarında tek bir ülke hariç seyir negatif!

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışların etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

Tahvil faizlerindeki sert yükselişler ve Orta Doğu'daki askeri çatışmaların tırmanması, riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa tarafında da tahvil piyasasındaki sert satış baskısı göze çarpıyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36'ya çıkarak 2011'den bu yana, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,24 ile 2008'den bu yana, Fransa'nın 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,15 ile 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana çıkarak son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül ayı toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler güç kazandı. Fransa'da 2027'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi belirsizlikleri artırması da ülke borsası üzerindeki satış baskısında etkili oluyor.

Fransa'da enflasyon kaygıları, lüks perakende şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. İtalya borsası da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geriledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 646 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 10.762 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 26.905 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.855 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.284 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.866 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
avrupa borsası
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