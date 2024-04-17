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Bakan Bolat canlı yayında açıkladı! Stokçulukla ilgili cezalar artıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.04.2024 20:34
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında açıklamalar yaptı. Aldatıcı reklam, zararlı ürün ve stokçulukla ilgili cezaların artırılacağını açıklayan Bolat, "Stokçulukta teklifimiz üst sınırın 11 milyon liraya çıkarılması. Geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında" dedi.

Bakan Bolat canlı yayında açıkladı! Stokçulukla ilgili cezalar artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Stokçuluk, karaborsacılıkla ilgili yoğun denetimlerin sürdüğünü belirten Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"2020'de patlak veren salgın krizi gıda başta olmak üzere stokçuluk karaborsacılık türü olaylar hortladı. Bütün dünya gibi biz de yüksek enflasyonist süreçle karşı karşıya kaldık. Karantina döneminden sıkılan insanlar kendisini dışarı attı. Bu durumda da talebin aşırı artması ile bu fiyatlar arttı. Rusya - Ukrayna savaşında da enerji fiyatlarında petrolde 2 kat artış oldu. Vatandaşlarımızın memur ücreti, asgari ücretler, çiftçi ödenekleri enflasyonun üzerinde artırıldı. Stokçuluk karaborsacılıkla ilgili yoğun denetim başladı. Uygulamalar hızlı bir şekilde devreye alındı. Oto piyasasındaki fiyatlarla çetin bir mücadeleye girdik. Bizim dönemimizde de denetimler yoğunlaştırıldı."

"STOKÇULUĞUN CEZASI ARTACAK"

"Aldatıcı reklam, zararlı ürün satışları yapanlara cezalar kesiliyor. Biz cezaların artırılması ile ilgili çalışma yaptık. Parlamentoya sevk edilecek yakın zamanda da. Alt sınır uygulamasında 2020'de 10 bin lira idi. 2024'te 52 bin oldu biz 80 bin olmasını talep ettik. Önemli olan uygulamaları tavizsiz yapmaktır. Alt ceza sınırı 100 bin idi stokçulukta bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2 milyon yazıyor şu an, teklifimiz ise 11 milyon liraya çıkarılması. Geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında. 10 güne kadar kapatma cezası talep ettik."

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