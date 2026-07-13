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BATI CIMENTO (BTCIM) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BATI CIMENTO (BTCIM), 14 Temmuz Salı 2026 için hazırlanan analizde, 13 Temmuz Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 5,54 TL kapanış, %0,54 değişim ve 0,15 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

BATI CIMENTO (BTCIM) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,60%
AKSEN 0,00%
ALARK -1,30%
AEFES -1,86%
ASELS -4,73%
ASTOR -2,38%
BTCIM 0,54%
BIMAS 0,47%
BRSAN -1,21%
CANTE -0,78%
CIMSA -0,85%
CCOLA -2,43%
DSTKF -9,96%
ECILC -4,02%
EFOR 0,07%
EKGYO 1,76%
ENKAI -0,55%
EREGL 1,14%
FROTO -0,31%
GARAN -1,78%
GUBRF -5,94%
GLRMK -2,79%
HEKTS 1,98%
ISCTR -0,58%
KRDMD 1,22%
KTLEV 3,16%
KCHOL -0,67%
KUYAS 1,00%
MIATK 9,97%
MGROS 0,08%
OYAKC -1,34%
PASEU -0,72%
PGSUS -2,82%
PETKM 2,38%
SAHOL -1,44%
SASA 5,37%
SISE -0,69%
HALKB -2,91%
TAVHL -3,53%
TOASO -0,41%
TRMET -4,85%
TUPRS 0,47%
TRALT -4,61%
THYAO -3,19%
TTKOM -0,43%
TCELL 1,87%
TURSG 0,16%
ULKER -1,03%
VAKBN -0,26%
YKBNK -2,96%
Recep Demircan

BATI CIMENTO (BTCIM) hissesi 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 5,48 TL’den başladı. Seans içinde 5,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 5,38 TL görüldü ve günü 5,54 TL’den kapattı.
BATI CIMENTO (BTCIM) hissesi için 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,70 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 5,54 TL, 5,51 TL, 5,34 TL, 5,32 TL, 5,68 TL oldu. Bu dönemde fiyat 5,32 TL – 5,68 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BATI CIMENTO (BTCIM) hissesinin 13 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 5,90 TL, 52 günlük ortalama 6,04 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 5,00 TL ve 5,00 TL destek, 5,00 TL ve 5,00 TL direnç noktalarıdır.

BATI CIMENTO (BTCIM) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

BATI CIMENTO (BTCIM) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
333.5
15.182.529.282,25
% -3.19
18:10
ASELS
352.5
12.620.693.029,75
% -4.73
18:10
ASTOR
318
11.089.332.252,25
% -2.38
18:10
SASA
2.55
10.518.342.173,59
% 5.37
18:10
AKBNK
67.65
10.511.174.137,45
% -1.6
18:10
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