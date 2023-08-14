Baydöner halka arz ediliyor! İlk talep toplama yarın

Baydöner Restoranları AŞ'nin halka arzında 15-16 Ağustos'ta talep toplanacak.

Şirketin 70 milyon TL olan sermayesinin 84 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer’e ait 2 milyon TL ve Levent Yılmaz’a ait 2 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere, toplam 18 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 21,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların satış süresi zarfında Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuru yapmaları gerekiyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon, ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacak. %25-35 oranına isabet eden tutarın restoranların ihtiyaç duyduğu kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesine; %35-45 oranındaki kısmın işletme sermayesi finansmanına; %15-20’lik fon tutarının finansal borçların geri ödenmesine; %15-30’luk fon tutarının ise şirketin büyüme finansmanına ayrılması planlanıyor.

Kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin kurulması için İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde 10 bin 710 metrekare arsa alımı gerçekleştiren Baydöner; kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisine ilişkin mezbahacılık, etin işlenmesi ve saklanması konulu, 85 milyon 907 bin 394 TL tutarında 535970 sayılı, 27 Nisan 2022 tarihli yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket kuracağı bu tesiste restoranlarında kullandığı et ürünleri ve tereyağını üretecek. Tesisin projelendirme ve ruhsatlandırma çalışmalarına başlayan kuruluş, yatırımı 2023 yıl sonunda tamamlayıp üretime başlamayı planlıyor.

Türkiye'nin bilinirliği en yüksek döner restoran zincirlerinden biri olan Baydöner; Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini yıllardır aynı lezzet ve kalite anlayışıyla konforlu restoranlarında sunuyor. 2021 yılında pandemi sınırlamalarının 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile kaldırılması neticesinde faaliyetlerine yılın ikinci yarısı tam kapasite başlayan Baydöner, 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre %78 oranında artarak 278 milyon 900 bin 205 TL’ye yükseltti. 2022 yılında net satış gelirini %198 artışla 830 milyon 644 bin 508 TL’ye çıkaran şirketin net karında ise %29 yükseliş kaydedildi. Şirket, 2022 Mart sonu 152 milyon 031 bin 886 TL, 2023 Mart sonu 284 milyon 641 bin 047 TL net satış gelirine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 oranında büyüdü.

