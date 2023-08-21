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Baydöner halka arz ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul'dan BYDNR halka arz açıklaması geldi

21.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baydöner halka arz işlem tarihi merak ediliyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz günlerde halka arz olmak için talep toplayan Baydöner halka arzı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yeni açılan pay sırası hakkında açıklama yapıldı. Peki, Baydöner borsa da işlem görmeye başladı mı? Baydöner halka arz ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Baydöner halka arz ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul'dan BYDNR halka arz açıklaması geldi

Baydöner’in 15-16 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşen talep toplama işlemi yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, şirkete nominal halka arz büyüklüğü olan 18 milyon TL’nin 3,23 katına denk gelen filtrelenmemiş 58.129.393 TL nominal değerli talep geldi. Şimdi ise Baydöner halka arz işlem tarihi merak ediliyor. Borsa İstanbul'dan BYDNR halka arz açıklaması geldi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

BAYDÖNER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul tarafından yapılan halka arz açıklaması şöyle;İ ''Baydöner Restoranları A.Ş., BYDNR.E işlem koduyla 21/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 21 TL; Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).''

Şirket, halka arzdan sonra 1 yıl süreyle ihraççı olarak veya ortaklar aracılığıyla hiçbir pay satışı yapmayacağını taahhüt etti. Ayrıca, brüt halka arz gelirinin %10’u kadarıyla 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacağını garanti ettiğini belirtti.

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BAYDÖNER HALKA ARZ DETAYLARI
2007’deki kuruluşundan bu yana Baydöner, Bursa İshakbey ve PidebyPide markaları ile toplamda 159 restorana ulaşarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zinciri şirketlerinden biri haline gelen Baydöner Restoranları A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. tarafından oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 21 TL sabit fiyatla halka arz edildi. ‘Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemiyle gerçekleşen halka arz, yerli ve yabancı yatırımcılardan talep gördü.

Şirketin 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu payın halka arzına, Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, 3,23 kat filtrelenmemiş 58.129.393 TL nominal değerli talep geldi.

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Baydöner’in halka arzında 1.262.310 adedi yurt içi bireysel yatırımcı, 1.851 adedi yurt dışı bireysel yatırımcı, 54 adedi yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1.264.215 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.


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Borsa İstanbul baydöner

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