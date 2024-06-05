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Bazı ülkeler yüzde 42 alıyor bazısı yüzde 18! Sıra Türkiye'de mi? Kripto para ve borsa için 'çalışmalar nihai noktaya geldi' dediler: 'İşlem vergisi'nin adı bile yetti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.06.2024 13:55
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Kripto para yasa teklifi Meclis Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Bu gelişmenin üzerine son günlerin en çok ses getiren iddiası kripto paralarda işlem vergisi getirileceği oldu. Reuters’a konuşan yetkili bir isim çalışmaların nihai noktaya geldiğini belirtti. Ayrıca Borsa İstanbul için de aynı iddia gündeme gelirken, iki gündür BIST 100 endeksinde satışların yoğunlaştığı görüldü.

Bazı ülkeler yüzde 42 alıyor bazısı yüzde 18! Sıra Türkiye'de mi? Kripto para ve borsa için 'çalışmalar nihai noktaya geldi' dediler: 'İşlem vergisi'nin adı bile yetti

Kripto paralara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Teklif, kripto varlıklara, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyordu.

Bugün Reuters’a konuşan bir yetkili kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini belirtti.

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BORSADA VERGİ İDDİASI BIST 100’DE SATIŞ GETİRDİ

Öte yandan hisseler için de ortaya atılan aynı iddia sonrası dün borsada sert satışlar yaşanmıştı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kaybıyla 10.364,56 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetmişti.

Ekonomistler, adil vergi dağılımı açısından finansal varlıkların vergilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dolarizasyonla mücadele süreci için Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirten ekonomistler, bu nedenle vergi adımı atılırken senaryolar üzerinde dikkatli çalışma yapılmasını önerdi. Ayrıca bu süreçte yetkililerin iletişimi şeffaf tutarak dezenformasyonların önüne geçebileceği ifade edildi.

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“ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YARATMASINI BEKLEMİYORUM”

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner, Bloomberg HT ekranlarında hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Ozaner, “İşlem vergisinin çok fazla değişiklik yaratmasını beklemiyorum. Gün içi işlemlerde bir azalma olur. Vergi veya stopaj gelirse o zaman daha sıkıntı olur diye düşünüyorum” dedi.

Yüksek hacimli algoritmik iş yapanlar için ise sıkıntı olabileceğini vurgulayan Ozaner, “İşlem vergisi tamamen likiditeyi zorlar onun haricinde ilgiyi uzaklaştırmaz diye düşünüyorum. Aksi yönde hisse senedi fonlarına gelecek bir vergi; gelir vergisi, 'az tuttun daha çok vergi vereceksin, çok tuttun daha az vergi vereceksin' gibi vergi türleri yüksek faiz ortamında hisse senedi piyasasından bir çıkışa sebep olabilir” dedi.

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ORANIN SIFIR OLDUĞU ÜLKELER

Vergi Vakfı (Tax Foundation) verilerine göre Avrupa'da Türkiye'nin yanında Belçika, Çekya, Gürcistan, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya ve İsviçre'de menkul kıymet kazançları vergilendirilmiyor.

DANİMARKA LİSTENİN İLK SIRASINDA

Sermaye kazancı vergileri yatırımın/kazancın büyüklüğü ve vadesine göre farklılıklar gösterebiliyor. Ancak en yüksek oranlar üzerinden karşılaştırma yapıldığında Avrupa'da en yüksek vergiyi yüzde 42 ile Danimarka alıyor. Bu ülkeyi yüzde 37.8 ile Norveç ve yüzde 34'erlik oranlarla Finlandiya ile Fransa takip ediyor.

Vergi Vakfı'nın incelediği 35 Avrupa ülkesinde borsa kazançları ortalama yüzde 17.9 oranında vergilendiriliyor. AB ortalaması ise yüzde 18.6. Dünyanın geri kalanına bakıldığında ise ABD'de söz konusu vergi oranı kurumlar için yüzde 21, bireyler için ise yüzde 20, Japonya'da ise yüzde 20.3 olarak uygulanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde Arjantin'de borsa kazançları yüzde 15 oranında vergilendirilirken, Brezilya yüzde 22.5, Çin ise yüzde 20 oranında vergi alıyor.

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BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,37 yükselişle 10.403 civarında başladı. Ancak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.309,35 puana düştü. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,40 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 4,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.


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