Bilanço sezonunda sona doğru! İşte bu hafta sonuçlarını paylaşacak şirketler

Borsa İstanbul'da 2025 yılı dördüncü çeyrek finansallarının açıklanacağı bilanço dönemi son haftasına girdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ek süre verdiği şirketler dışında, şirketlerin büyük bölümünün finansal tablolarını 11 Mart Çarşamba günü seans sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde gıda, perakende, sanayi, holding ve yazılım sektörlerinden birçok şirketin finansal sonuçlarını duyuracağı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARI TAKİP EDİLECEK

Bilanço sezonunun son haftasında özellikle piyasa değeri yüksek şirketlerin açıklayacağı finansalların yatırımcıların odağında olması bekleniyor. Perakende ve gıda sektörünün önde gelen şirketleri ile holding ve teknoloji tarafındaki bilançoların, hisse bazlı fiyatlamalarda belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda özellikle Bim, Ülker, Şok Marketler ve Alarko Holding gibi şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların piyasada yakından izlenmesi bekleniyor.

9 MART'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

9 Mart tarihinde finansallarını açıklaması beklenen şirketler arasında Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD), Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM), Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), Alarko Holding A.Ş. (ALARK) ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) yer alıyor.

10 MART'TA AÇIKLANACAK FİNANSALLAR

10 Mart tarihinde bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) ile GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) bulunuyor.

11 MART'TA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Bilanço sezonunun son günlerinden biri olan 11 Mart’ta ise Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN), QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR), Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BESLR) ve Turcas Holding A.Ş. (TRCAS) finansallarını açıklayacak.