BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 02 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 01 Aralık 2025 tarihinde güne 536,50 TL’den başladı. Seans içinde 545,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 533,50 TL görüldü ve günü 545,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 01 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 545,00 TL, 537,00 TL, 543,50 TL, 545,00 TL, 536,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 536,50 TL – 545,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 01 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 545,30 TL, 52 günlük ortalama 545,90 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 539,00 TL ve 533,00 TL destek, 548,00 TL ve 551,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.