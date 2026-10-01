BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 422,00 TL’den başladı. Seans içinde 427,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 408,00 TL görüldü ve günü 408,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,01 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 408,00 TL, 418,50 TL, 421,75 TL, 426,50 TL, 424,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 408,00 TL – 426,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 01 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 421,71 TL, 52 günlük ortalama 404,57 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 402,00 TL ve 396,00 TL destek, 420,00 TL ve 432,00 TL direnç noktalarıdır.

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