BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 11 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 10 Aralık 2025 tarihinde güne 529,00 TL’den başladı. Seans içinde 540,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 527,50 TL görüldü ve günü 533,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 10 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,33 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,14 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,75 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 533,00 TL, 526,00 TL, 527,50 TL, 514,50 TL, 528,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 514,50 TL – 533,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 10 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 539,13 TL, 52 günlük ortalama 545,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 520,33 TL ve 507,67 TL destek, 539,33 TL ve 545,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.