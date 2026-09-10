BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 11 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 429,00 TL’den başladı. Seans içinde 431,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 422,50 TL görüldü ve günü 430,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,58 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,79 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,87 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 430,00 TL, 427,50 TL, 420,50 TL, 418,00 TL, 415,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 415,75 TL – 430,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 10 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 411,38 TL, 52 günlük ortalama 393,49 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 420,00 TL ve 410,00 TL destek, 435,00 TL ve 440,00 TL direnç noktalarıdır.

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