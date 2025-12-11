FİNANS

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 12 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS), 12 Aralık Cuma 2025 için hazırlanan analizde, 11 Aralık Perşembe 2025 kapanış verilerine göre 554,00 TL kapanış, %3,94 değişim ve 6,26 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Taner Şahin

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 11 Aralık 2025 tarihinde güne 536,00 TL’den başladı. Seans içinde 555,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 531,00 TL görüldü ve günü 554,00 TL’den kapattı.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 11 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,94 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,50 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 554,00 TL, 533,00 TL, 526,00 TL, 527,50 TL, 514,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 514,50 TL – 554,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 11 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 539,25 TL, 52 günlük ortalama 544,79 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 527,33 TL ve 500,67 TL destek, 567,33 TL ve 580,67 TL direnç noktalarıdır.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 12 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz 1

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 12 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
69
12.553.298.453,05
% 0.51
18:10
ISCTR
13.89
11.129.027.275,04
% -1.14
18:10
YKBNK
35.76
10.481.881.526,54
% -0.56
18:10
THYAO
269.5
7.516.600.316,75
% -0.37
18:10
BIMAS
554
6.263.391.343,00
% 3.94
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 BIMAS BIMAS analizi BIMAS teknik analiz BIMAS günlük teknik analiz BIMAS günlük işlem hacmi BIMAS gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

