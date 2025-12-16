BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 17 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 16 Aralık 2025 tarihinde güne 573,50 TL’den başladı. Seans içinde 574,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 565,00 TL görüldü ve günü 566,50 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 16 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 566,50 TL, 573,50 TL, 557,00 TL, 554,00 TL, 533,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 533,00 TL – 573,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 16 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 542,68 TL, 52 günlük ortalama 544,89 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 541,67 TL ve 517,33 TL destek, 581,67 TL ve 597,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.