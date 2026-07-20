BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 21 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 385,00 TL’den başladı. Seans içinde 401,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 384,00 TL görüldü ve günü 400,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,63 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,96 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,56 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 400,00 TL, 386,00 TL, 396,25 TL, 384,50 TL, 374,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 374,25 TL – 400,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 20 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 375,03 TL, 52 günlük ortalama 380,60 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 382,67 TL ve 365,33 TL destek, 408,67 TL ve 417,33 TL direnç noktalarıdır.

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