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En büyük kripto borsalarından biri olan Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor?

24.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance çöktü mü, neden çalışmıyor gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Bu platformu kullananlar şuanda işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Peki, Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? İşte son dakika açıklaması...

En büyük kripto borsalarından biri olan Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor?

Binance platformunda sorun yaşayanlar Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Binance, dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para alım satım platformudur. Son yaşanan erişim sorununun ardından Binance resmi açıklama yaptı.

Binance tarafından twiiter hesabından yapılan açıklama ise şöyle;

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız.

Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır.

Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."

Binance twiit

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