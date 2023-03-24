En büyük kripto borsalarından biri olan Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor?

Binance platformunda sorun yaşayanlar Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Binance, dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para alım satım platformudur. Son yaşanan erişim sorununun ardından Binance resmi açıklama yaptı.

Binance tarafından twiiter hesabından yapılan açıklama ise şöyle;

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız.

Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır.

Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."





