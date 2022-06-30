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Bir hafta vadeli repo faiz oranı nedir? Repo hesaplama nasıl yapılır?

29.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa vadeli getiri elde etme yollarından biri olan repo, farklı çeşitleri ile gündeme gelmektedir. Bir hafta vadeli repo da bu çeşitlerden biri olarak, güvenilir bağlamda getiri elde edilmesini sağlamaktadır. Peki, vadesine göre repo hesaplama nasıl yapılır? İşte repo ve hesaplama kriterlerine yönelik tüm detaylar...

Bir hafta vadeli repo faiz oranı nedir? Repo hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Repo Nedir?
  • Bir Hafta Vadeli Repo Hesaplama

Kısa dönemde ve güvenilir bağlamda getiri elde etmeyi mümkün kılan bir hafta vadeli repo faiz oranı nedir? Repo, menkul kıymetin kısa vadede değerlenmesini sağlamaktadır. Haftalık repo faiz oranı ise TCMB tarafından belirlenmektedir.

Repo Nedir?

Repo; kısa vadeli menkul kıymetin, belirli bir dönem ardından satıcısı tarafından geri alınması olarak tanımlanmaktadır. Para piyasası araçları ile karşılaştırıldığı zaman reponun bariz farkı ortaya çıkmaktadır. Bu fark da söz konusu menkul kıymetin vadesinin, satıcı ile alıcı tarafından kısaltılabilmesi olarak belirtilebilmektedir.

Var olan birikimlerini sabit getirili ve güven sorunu yaşanmayacak bir düzlemde değerlendirmek isteyen kişiler, repo sistemini tercih etmektedir. Hazine bonosu ve devlet tahvili gibi risk barındırmayan yatırım araçları repo edilebilmektedir. Bu sayede kısa vadede getiri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, amaçlarına güvenilir bir şekilde ulaşabilmektedir. Repo çeşitleri ise düz, vadeye kadar, esnek, gecelik, açık, ters, karşılıksız, döviz swapı ve sürekli olarak sıralanabilmektedir.

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Bir Hafta Vadeli Repo Hesaplama

Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen haftalık repo faiz oranı, menkul kıymetin kısa vadede ne kadar değerleneceğini göstermektedir. Günümüzde bazı bankalar aracılığı ile de kişiler, otomatik repo talimatı verebilmektedir.

TCMB’nin belirlediği haftalık repo oranı ise resmi sitesindeki faiz oranları başlığı altında düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Repo hesaplama için güncel sitelerdeki araçlara anapara, yıllık faiz oranı ve gün sayısı giriş yapılmalıdır. Bu süreçte işlev gören repo hesaplama formülü ise şu şekildedir;

  • Getiri= (anapara/ 100) x (basit faiz/ 365) x gün sayısı
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