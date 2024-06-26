Bir şirket daha halka arz oluyor! Efor Çay talep toplamaya başladı

Efor Çay'ın halka arzında talep toplama 26-27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 14,50 lira olarak belirlenen şirketin 63 milyon lirası sermaye artırımı, 27 milyon lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 90 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 24,8'i halka açılmış olacak.

HALKA ARZ EDİLECEK HİSSELERİN YÜZDE 75'İ YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCIYA AYRILDI

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 305 milyon lira olması bekleniyor. Şirketin halka arzında talep toplama , EFORC kodu ile Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 26-27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 850 bin hektar arazide faaliyet gösteren, 100'e yakın alım yeri ve 26 bin civarı kayıtlı çiftçisiyle bölgenin lokomotifi olan bir tarım şirketi olduklarını söyledi.

"ÇAYKUR'DAN SONRA İLK 5 ÇAY ÜRETİCİSİNDEN BİRİYİZ"

Çay üretiminde Türkiye'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını aktaran Akkuş, "Doğu Karadeniz bölgesindeki çay üretimini kompanse eden bir şirketiz. Çaykur'dan sonra ilk 5 çay üreticisinden biriyiz. Markalaşmaya 2014'te başladık ve 2019'da hikayemizi devam ettirdik. Hem iç pazarda hem dış pazarda Türk çayını markalaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Biz toprağa indiğimizde sadece bir çay bahçesinde çayı alıp işlemiyoruz. Orada çiftçiyle beraber yürüttüğümüz sosyal politikalarımız var. Çayın gübresini de biz kendimiz getiriyoruz. Samsun'da yeni yaptığımız gübre fabrikamızda kendimiz üretip hem iç pazarda satarken hem dış pazara ihracat yapacağız. Süreçlerin hepsine hakimim. Türkiye'deki çayın üretim tüketim dengesi birbirine çok yakın olduğu için bizim ihracatımız niye çok az diye yakındığımız zamanlar olur. Gerçekten ihracatımız çok az."

"TÜRK ÇAYINDA KESİNLİKLE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMI YOKTUR"

Türk çayını dünyaya tanıtma hedeflerinin olduğunu dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"20 yıldır dünyadaki çay plantasyonlarını geziyorum. Çin'den Japonya'ya kadar gezmediğimiz hiçbir alan yok. Çay plantasyonunda Türk çayının diğer çaylarla ayrıştıran özelliği nedir bunlara bakıyoruz. Bununla ilgili sadece dünyada etnik pazarda olmak istemiyoruz. Türk çayının hak ettiği yerde olması gerekiyor. Çünkü dünyadaki çaylarda hepsinde kimyasal ilaç kullanılır. Bizim Türk çayında kesinlikle kimyasal ilaç kullanımı yoktur. Türk çayının kendi yapısı tamamen doğal. Bizi dünyada eğer bir yere getirecekse çayımız bunu doğallığımızla beraber bir yere getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu minvalde de yatırımlar yapmaya devam ediyoruz."

Akkuş, çaylarını yeni yatırımlarla beraber yurt dışına tanıtmak, tea shoplar açmak gibi faaliyetlerin devamını getirmek için borsada olacaklarına işaret etti.

"ÜLKENİN HER TARAFINDA YATIRIMLARIMIZ VAR"

Akkuş, halka arz gelirlerinin bir kısmını yatırımlara harcayacaklarını belirterek, Tokat Erbaa'da kahve üretim tesisi olarak içecek alanında yatırım yaptıklarını aktardı.

Kahve pazarının çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Akkuş, "Çay tüketimi yüzde 15 büyürken kahve tüketimi, gençlerde yüzde 265 büyüyor. Bu büyümede bu kahve üretiminden çıkmak istemedik. Yatırımın inşaat bölümü bitti makine bölümünün çoğu geldi bir kısmı devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ülkenin her tarafında yatırımlarımız var. Halka haz gelirleri yatırımlarla beraber, daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)







