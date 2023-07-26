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BIST 100'de vites arttırdılar! Yeni hedef 8.400 puan...

26.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Yatırım, Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda 12 aylık BIST 100 endeks hedefini “yüzde 27 yukarı yönlü potansiyele işaret eden” 6 bin 800 seviyesinden 8 bin 400 seviyesine revize etti. En beğenilen şirketler ise Bimaş, Coca Cola İçecek, Migros, Şişecam, Tav Hava Limanları, Tofaş ve Turkcell olarak açıklandı.

BIST 100'de vites arttırdılar! Yeni hedef 8.400 puan...

Ata Yatırım, 12 aylık BIST 100 endeks hedefini 6 bin 800 seviyesinden 8 bin 400 seviyesine revize etti. Şirketin Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda, yavaşlama ile 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğine, Türkiye’nin daha fazla değerlenebilmesi açısından yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerini gidermesi için sıkı para ve maliye politikalarına bağlı kalması gerektiğine dikkat çekildi.

Gayri safi yurt içi hasılanın, hâlâ cazip değerlemelere işaret ettiğinin altını çizen Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Piyasa Değeri/GSYİH oranının, GSYİH’deki değişimlere karşı, piyasaların tarihsel olarak nasıl değerlendirildiği hakkında fikir sahibi olabilmek için kullanabilecek sağlıklı bir analiz olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerinin çözebilmesi için sıkı para ve maliye politikalarını sürdürmesi gerekmektedir. Ne yazık ki 2013 yılından bu yana, Türk parasının ve Türk hisse senetlerinin sürekli değer kaybetmesine neden olan makro öngörülemezlik yatırımcılar için kötü olmuştur” diye konuştu.

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Yavaşlama ile birlikte, 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğini beklediklerini belirten Cemal Demirtaş; “2023 yılında takibimizdeki şirketler için yüzde 2,4 kâr artışı beklerken, 2024 yılında yüzde 37,2 net kâr artışı bekliyoruz. 2023 için takibimizde olan banka dışı şirketler için yüzde 30,4 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 16,8 net kâr düşüşü öngörmekteyiz.” dedi.

Şirket tarafından önerilen hisseler listesinde; BİM , Coca Cola İçecek , Migros , Şişecam , Tav Hava Limanları , Turkcell ve Tofaş yer alıyor.

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