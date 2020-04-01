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BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi

BORSA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul şirketlerinin 3 aylık finansal raporlarının KAP'ta son yayınlanma tarihleri yeniden belirlendi. 1 Haziran 2020, konsolide olanlar için 9 Haziran 2020 olacak. Bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 15 Haziran 2020'ye kadar gönderebilecek.

BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirket ve bankaların 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını son açıklama tarihleri koronavirüs salgını nedeniyle revize edildi.

Buna göre, daha önce 30 Nisan 2020 olarak belirlenen şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 1 Haziran 2020, 11 Mayıs 2020 olarak belirlenen konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 9 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Bankaların finansal sonuçları son gönderme konsolide olmayan ve konsolide için 15 Haziran olarak ilan edildi.

Daha önce Konsolide olmayan için 11 Mayıs, konsolide için 20 Mayıs tarihleri açıklanmıştı.

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