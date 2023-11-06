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Bitcoin trend analizi: Dijital altının manipülasyonu sonrası

06.11.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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Bitcoin, kripto paraların en bilinen örneğidir ve dijital altın olarak adlandırılır. Bu, içsel bir değere sahip olmayan, dijital bir kayıttan oluşan bir varlık türüdür. Ve bu kayıt, bir bankadaki banka hesabı gibi kişilere atfedilemeyen, yani anonimdir. Bitcoin'e erişmek için yalnızca bir şifreye ihtiyacınız var.

Bitcoin trend analizi: Dijital altının manipülasyonu sonrası

Bu ilginç bir şey, ancak bu sanal para neden gereklidir? Bitcoin ile çeşitli şeyler için online ödeme yapabilirsiniz, ancak bunu kredi kartı veya PayPal ile de yapabilirsiniz. Bitcoin ile ödeme yapmanın tek avantajı, ne satın aldığınızı veya sattığınızı kimse görememesidir. Bitcoin, büyük işlemlerde nakit parayı değiştirebilecek bir şeydir. Ancak Bitcoin, bir 500 Euro banknotunun belirli bir noktasından tamamen farklıdır: Gerçek ekonomiyle bir ilişkisi yoktur.

Bitcoin'in değeri hiçbir hükümet tarafından vergi ödemesi olarak kabul edilmez ve değer dalgalanmalarını önlemeye çalışan bir merkez bankası da yoktur. Bu nedenle Bitcoin'in içsel bir değeri yoktur! Ayrıca, büyük yatırımcıların kolayca değeri manipüle etmelerine olanak tanıyan anonimliği, son aylarda gözlemlenen aşırı değer dalgalanmalarını açıklayabilir.

https://www.tradingview.com/x/fG62DpSS/
Grafik TradingView’den

Bitcoin dolar 34841 USD seviyesinde ilerlemektedir. ADX göstergesine bir bakalım. Trendin gücü 20'nin altındaki bir değer, nötr bir trendi gösterir. Muhteşem Osilatör, momentumu ölçer ve pozitif bir değer, boğa hareketini işaret edebilir. ATR, fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü ölçer. Hareketli Ortalama Değerlendirmesi "Al" olduğundan, teknik analiz, kısa vadeli bir yükseliş eğilimi olabileceğini gösteriyor.

Trend analizi yapalım. Bitcoin'in trend analizi, Aroon Up ve Aroon Down göstergelerine dayanır: Aroon Up (14): 71.43 ve Aroon Down (14): 42.86.

Aroon göstergeleri, bir trendin gücünü ve yönünü ölçer. Aroon Up, boğa hareketinin gücünü gösterirken, Aroon Down, düşüş eğiliminin gücünü gösterir. Bu verilere dayanarak, boğa hareketinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Bitcoin borsalarına yapılan SEC soruşturmaları, regülasyon eksikliği ve olumsuz Elon Musk etkisi de gözden geçirilmelidir. 2 senedir Bitcoin yatırımcıları hem enflasyona hem altına bir o kadar da pay piyasalarına yenildi, alt coinleri saymıyoruz bile.

TradingView, finansal web siteleri için güçlü bir analitik platform olarak öne çıkar. Geniş veri ve bilgi yelpazesiyle tüccarlara zengin içerik sunar. Örneğin, Ekonomik Takvim aracılığıyla faiz kararları ve GSYİH açıklamaları gibi önemli ekonomik olayları anında takip edebilirsiniz. Bu, tüccarların işlem yaptıkları piyasaları etkileyebilecek faktörleri önceden görmelerine yardımcı olur. Ayrıca, emtia işlemi yapanlar için altın fiyatları gibi kritik öneme sahip analiz ve grafik araçları da sunar. Örneğin, altın ticareti yapan bir yatırımcı, TradingView'deki detaylı grafikler ve analizlerle altın piyasasındaki eğilimleri yakından izleyebilir. Bu sayede, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek daha kolay hale gelir.

Sonuç itibariyle, eleştirmenlere göre Bitcoin, en iyi ihtimalle bir Ponzi oyunuyla karşılaştırılabilir. İlk yatırım yapanlar harika getiriler elde eder, ancak bu getiriler yeni yatırımcıların yatırımlarından gelir. Ancak yeni para girişi durduğunda, sistem aniden çöker, balon patlar ve hala yatırım yapan herkes tüm yatırımlarını kaybeder. 3 seneye yakındır olan bu. İlk girenler ise milyoner trilyoner oldu. Fakat kaçı bunu koruyabildi. Bazı yorumculara göre ise dijital altın banka sisteminin yerini alacak. İleri düzey yatırımcılar gerçek saf altın insanlık varoldukça değerini hep muhafaza edecektir diye belirtmektedir ve Bitcoinin yasal düzenlemelerinin ve merkezi borsaların sorun olduğunu belirtmektedir.


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