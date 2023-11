Bitcoin trend analizi: Dijital altının manipülasyonu sonrası

Bu ilginç bir şey, ancak bu sanal para neden gereklidir? Bitcoin ile çeşitli şeyler için online ödeme yapabilirsiniz, ancak bunu kredi kartı veya PayPal ile de yapabilirsiniz. Bitcoin ile ödeme yapmanın tek avantajı, ne satın aldığınızı veya sattığınızı kimse görememesidir. Bitcoin, büyük işlemlerde nakit parayı değiştirebilecek bir şeydir. Ancak Bitcoin, bir 500 Euro banknotunun belirli bir noktasından tamamen farklıdır: Gerçek ekonomiyle bir ilişkisi yoktur.

Bitcoin'in değeri hiçbir hükümet tarafından vergi ödemesi olarak kabul edilmez ve değer dalgalanmalarını önlemeye çalışan bir merkez bankası da yoktur. Bu nedenle Bitcoin'in içsel bir değeri yoktur! Ayrıca, büyük yatırımcıların kolayca değeri manipüle etmelerine olanak tanıyan anonimliği, son aylarda gözlemlenen aşırı değer dalgalanmalarını açıklayabilir.

https://www.tradingview.com/x/fG62DpSS/

Grafik TradingView’den

Bitcoin dolar 34841 USD seviyesinde ilerlemektedir. ADX göstergesine bir bakalım. Trendin gücü 20'nin altındaki bir değer, nötr bir trendi gösterir. Muhteşem Osilatör, momentumu ölçer ve pozitif bir değer, boğa hareketini işaret edebilir. ATR, fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü ölçer. Hareketli Ortalama Değerlendirmesi "Al" olduğundan, teknik analiz, kısa vadeli bir yükseliş eğilimi olabileceğini gösteriyor.

Trend analizi yapalım. Bitcoin'in trend analizi, Aroon Up ve Aroon Down göstergelerine dayanır: Aroon Up (14): 71.43 ve Aroon Down (14): 42.86.

Aroon göstergeleri, bir trendin gücünü ve yönünü ölçer. Aroon Up, boğa hareketinin gücünü gösterirken, Aroon Down, düşüş eğiliminin gücünü gösterir. Bu verilere dayanarak, boğa hareketinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Bitcoin borsalarına yapılan SEC soruşturmaları, regülasyon eksikliği ve olumsuz Elon Musk etkisi de gözden geçirilmelidir. 2 senedir Bitcoin yatırımcıları hem enflasyona hem altına bir o kadar da pay piyasalarına yenildi, alt coinleri saymıyoruz bile.

Sonuç itibariyle, eleştirmenlere göre Bitcoin, en iyi ihtimalle bir Ponzi oyunuyla karşılaştırılabilir. İlk yatırım yapanlar harika getiriler elde eder, ancak bu getiriler yeni yatırımcıların yatırımlarından gelir. Ancak yeni para girişi durduğunda, sistem aniden çöker, balon patlar ve hala yatırım yapan herkes tüm yatırımlarını kaybeder. 3 seneye yakındır olan bu. İlk girenler ise milyoner trilyoner oldu. Fakat kaçı bunu koruyabildi. Bazı yorumculara göre ise dijital altın banka sisteminin yerini alacak. İleri düzey yatırımcılar gerçek saf altın insanlık varoldukça değerini hep muhafaza edecektir diye belirtmektedir ve Bitcoinin yasal düzenlemelerinin ve merkezi borsaların sorun olduğunu belirtmektedir.