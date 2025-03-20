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Borsa 2 günün ardından yükselişe geçti! BIST 100 Endeksi 10 bin puanın üzerinde!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.03.2025 13:45
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gözaltına alınmasının ardından borsa iki kere devre kesmişti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı.

Borsa 2 günün ardından yükselişe geçti! BIST 100 Endeksi 10 bin puanın üzerinde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası dün günü yüzde 8,72 kayıpla 10 bin puanın altında kapatan BIST 100 endeksi, bugün alıcılı seyrediyor.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 artışla 10.062,42 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

EN FAZLA BİLİŞİM KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,12 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

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MERKEZ'DEN DÖVİZ HAMLESİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

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Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
28.14
14.766.568.175,90
% -5.25
14:03
AKBNK
63.35
13.862.257.863,45
% -3.94
14:02
THYAO
313
9.937.819.665,00
% 3.9
14:03
BIMAS
470.75
8.265.353.758,25
% 3.35
14:02
ISCTR
13.88
7.311.371.034,05
% -4.87
14:03

AA

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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