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Borsa, altın, dolar, euro... Enflasyonun açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonu yıllık yüzde 35,41, aylık yüzde 1,53 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; mayıs ayı enflasyon beklentileri ortalama yüzde 2,10 seviyesindeydi. Enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından piyasalardaki ilk tepki de merak ediliyor. Peki, Borsa, dolar, altın ve euroda son durum ne? İşte detaylar...

Borsa, altın, dolar, euro... Enflasyonun açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki
Hande Dağ

TÜİK merakla beklenen mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. Peki, enflasyon verilerine altın nasıl tepki verdi? Dolar, euro ve borsada son durum ne? İşte enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasalarda son durum...

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Enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşti. Verilerin açıklanması sonrası piyasalardan da ilk tepki geldi.

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BORSADA SON DURUM

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin altında kalmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. Yükselişte aylık yüzde 2,10'luk enflasyon beklentisine karşın enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53'lük artış etkili oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9.077,01 puandan başlamıştı. Enflasyon verisi sonrası ise yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşıdı. Saat 10.30 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,37 yükselişle 9 bin 222 puandan hareket etti.

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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
27.32
4.556.379.962,72
% 5.56
11:30
AKBNK
55.15
4.387.675.618,30
% 5.96
11:30
ISCTR
11.42
3.809.215.229,16
% 5.16
11:30
THYAO
282
2.840.740.454,00
% 2.27
11:30
GARAN
115.2
2.662.873.709,90
% 6.86
11:30

ALTINDA SON DURUM

Öte yandan gram altın da yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 4 bin 230 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın son olarak saat 11.11 itibarıyla 4234 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.234,66
4.235,14
% -0.65
11:31
Ons Altın / TL
131.661,38
131.685,68
% -0.65
11:46
Ons Altın / USD
3.361,47
3.361,85
% -0.61
11:46
Çeyrek Altın
6.775,45
6.924,45
% -0.65
11:31
Yarım Altın
13.508,56
13.848,89
% -0.65
11:31
Ziynet Altın
27.101,81
27.613,09
% -0.65
11:31
Cumhuriyet Altını
27.810,00
28.230,00
% 1.23
17:10

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 39,1830 seviyesinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 44,8150'den satılıyordu. Dolar/TL son olarak saat 11.27 itibarıyla 39,17 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,17
39,19
% -0.04
11:46
Euro
44,74
44,75
% -0.31
11:46
İngiliz Sterlini
52,93
52,98
% -0.24
11:46
Avustralya Doları
25,28
25,30
% -0.67
11:46
İsviçre Frangı
47,82
47,87
% -0.18
11:46
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0.86
11:44
Çin Yuanı
5,44
5,45
% -0.03
11:46
İsveç Kronu
4,09
4,09
% -0.53
11:46

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Euro da aynı dakikalarda 44,74 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

d2

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın borsa dolar
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