Borsa'da deprem sonrası toparlanma çabası: Endeks 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da dün yaşanan yüzde 9'a yakın sert kaybın ardından bugün toparlanma çabaları görülüyor. Güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde yönünü yukarı çevirerek yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Şu an itibarıyla borsada yüzde 2’nin üzerinde yükseliş yaşanıyor.

DÜN İKİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından dün Borsa İstanbul’da sert kayıplar yaşandı. Gün içinde iki kez devre kesici uygulandı ve piyasalar panik havasına girdi.

Dünkü sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 8,72 kayıpla 9.860,29 puandan tamamladı. Bugün ise pozitif seyir hakim.

KÜRESEL PİYASALAR VE FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından dalgalı seyir devam ediyor. Gözler bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, 2024’te iki faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğine işaret etti. Bu açıklama, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı.

SPK’DAN GERİ ALIM PROGRAMI HAMLESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören şirketlerin, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceğini duyurdu. Bu adım, borsadaki satış baskısını hafifletmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul yönetimi ise BIST 50 endeksindeki hisseler için 1 gün boyunca açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi.

VOLATİLİTE DEVAM EDİYOR

Analistlere göre, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Borsada volatilite devam ederken, yatırımcılar dikkatli olmalı ve piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeli.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR? DEVRE KESİCİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Devre kesici, Borsa İstanbul'da (BIST) aşırı dalgalanmaları önlemek ve piyasadaki panik satışlarını kontrol altına almak için kullanılan bir otomatik durdurma mekanizmasıdır. Bu sistem, belirlenen düşüş seviyelerine ulaşıldığında borsadaki işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıların panikle yanlış kararlar almasını önlemeyi amaçlar.

(CNBC-E)