Borsa'dan tarihi rekor geldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.192,03 puan artarak 122.130,81 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 122.000 puanın üzerinde dengelendi

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.



