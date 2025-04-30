FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa, dolar, euro... İşte piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 9.147,90 puana geriledi.

Borsa, dolar, euro... İşte piyasalarda gün ortası

Dün, 9.224,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yatay seyirle 9.225,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,94 puan ve yüzde 0,83 değer kaybıyla 9.147,90 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.139,71, en yüksek 9.250,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,9, sanayi endeksi yüzde 0,5, mali endeks yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 2,1 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 76'sı değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44 bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 143,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5010 liradan, avro 43,8940 liradan satılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı
Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla...Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
289.25
4.579.684.757,50
% -2.85
14:32
ASELS
132.2
3.192.932.031,40
% -3.78
14:32
PEHOL
16.34
2.861.515.451,98
% 8.93
14:32
EREGL
22.84
2.690.505.428,68
% 0.35
14:32
SASA
4.22
2.405.037.425,35
% 2.18
14:32
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.