FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa güne alıcılı başladı (25 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 10.707,95 puandan başladı.

Borsa güne alıcılı başladı (25 Temmuz 2025)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanacağına yönelik iyimserliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin artabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmeleri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven endeksi temmuzda inşaat sektöründe arttıGüven endeksi temmuzda inşaat sektöründe arttı
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,1 puan azaldı!Reel Kesim Güven Endeksi, 0,1 puan azaldı!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
185.3
2.399.649.498,10
% 1.48
12:08
THYAO
294
1.846.728.543,75
% -0.68
12:08
TERA
410
1.797.420.115,50
% 3.6
12:08
YKBNK
33.26
1.363.590.361,60
% -0.36
12:08
ISCTR
14.58
1.348.650.366,92
% -0.82
12:08
Anahtar Kelimeler:
borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Kamu işçisi için kötü haber! TÜRK-İŞ'ten o iddiaya açıklama

Kamu işçisi için kötü haber! TÜRK-İŞ'ten o iddiaya açıklama

Bakan Kurum 15 soruda ‘Gayrimenkul Sertifikası’nın tüm detaylarını açıkladı!

Bakan Kurum 15 soruda ‘Gayrimenkul Sertifikası’nın tüm detaylarını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.