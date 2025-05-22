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Borsa güne alıcılı başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 yükselişle 9.451,26 puandan başladı.

Borsa güne alıcılı başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 9.398,93 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,36 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. ABD tarafında yaşanan belirsizler ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

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GÖZLER KARAHAN'IN SUNUMUNDA

Bugün yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda olacak. Analistler, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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