FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne beklentilerin üzerinde alımlarla başladı

Borsa güne beklentilerin üzerinde alımlarla başladı

01.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIST100 Endeksi güne beklentilerin üzerinde alımlarla başladı. Borsa İstanbul'da endeks açılışta 22,95 puan artışla 1969,13 puan ile yeni güne başladı.

Borsa güne beklentilerin üzerinde alımlarla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,18 artışla 1.969,13 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,95 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 1.969,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,51'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.946,19 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Merkez Bankası duyurdu!Rusya Merkez Bankası duyurdu!
'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası
Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Rusya kıskaca alındı! İşte yaptırımların listesi

Rusya kıskaca alındı! İşte yaptırımların listesi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

En sık ölüme neden olan kanserler arasında yer alıyor!

En sık ölüme neden olan kanserler arasında yer alıyor!

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.