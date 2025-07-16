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Borsa güne düşüşle başladı (16 Temmuz 2025 Çarşamba) Sektör endekslerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 düşüşle 10.210,76 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı (16 Temmuz 2025 Çarşamba) Sektör endekslerinde son durum

Borsa İstanbul, salı günü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla işleme kapalıydı. Pazartesi günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 10.225,48 puandan tamamladı.

Borsa güne düşüşle başladı (16 Temmuz 2025 Çarşamba) Sektör endekslerinde son durum 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,72 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.210,76 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN VE EN FAZLA KAYDETTİREN

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.44
1.906.241.155,43
% -0.82
11:07
AKBNK
66.65
1.607.183.374,40
% -0.37
11:07
YKBNK
32.88
1.448.313.554,06
% 0.18
11:07
THYAO
292.25
1.415.579.441,75
% 0.43
11:07
EKGYO
18.69
1.155.982.271,28
% 1.03
11:07

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul borsa
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