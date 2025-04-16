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Borsa güne düşüşle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

16.04.2025 10:08
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 9.369,37 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.393,79 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,42 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.369,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,60 ile inşaat oldu.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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