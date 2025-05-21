Borsa güne düşüşle başladı! Yüzde 0,21 azalışla...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,87 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.494,13 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,29 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır