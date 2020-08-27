Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,53 puan ve yüzde 0,78 yükselerek 1.107,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında hiçbir değer kaybeden bulunmazken, en fazla yükselen yüzde 2,25 ile spor oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en yüksek 1.104,65 puana kadar yükselmesinin ardından günü de yüzde 0,63 artışla günü 1.099,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün piyasaların odağında Jackson Hall toplantısı kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin bulunduğunu, bankanın uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair verilecek ipuçlarının önem taşıdığını söyledi.

Makroekonomik tarafta yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de ikinci çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu da vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

