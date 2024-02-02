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Borsa güne rekorla başladı

02.02.2024 10:13 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 0,76 yükselerek güne rekor seviyede başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde artış kaydedildi.

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselerek 8.711,84 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 8.711,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Endeks Borsa İstanbul rekor
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