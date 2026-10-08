Hasat başladı, beklenti yükseldi! Şebin cevizinde kilo fiyatı belli oldu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen ve tescili bulunan Şebin cevizi, bu sezon elde edilen yüksek rekolteyle üreticilerin beklentilerini artırdı. İnce kabuğu ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ceviz çeşidinde hasat çalışmaları başladı.

Üreticiler, ürünleri toplarken geleneksel yöntemlerin yanı sıra traktörden de yararlanıyor. Ağaçların traktör yardımıyla titreştirilmesiyle cevizlerin daha kısa sürede toplanması sağlanıyor.

ŞEBİN CEVİZİNDE HASAT BU YIL GECİKTİ

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, mevsim koşulları nedeniyle hasat döneminin önceki yıllara kıyasla biraz daha geç başladığını belirtti. Arslan, buna karşın üretimi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum yaşanmadığını ifade etti.

Bu sezon ilkbahar donunun görülmemesi ve dolunun ürünlere zarar vermemesi sayesinde rekoltenin yüksek olduğunu belirten Arslan, “Üretim bu sene çok güzel. İlkbahar donu yaşamadık, dolu da zarar vermedi. Bundan dolayı rekoltemiz çok yüksek.” dedi.

KİLOGRAM FİYATININ 350 LİRA CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR

Arslan, yeni sezon cevizlerinin henüz satışa sunulmadığını aktarırken, bu yılki mahsulün kilogram fiyatının yaklaşık 350 lira seviyesinde olmasının beklendiğini söyledi.

100 AĞAÇTA HASAT 15-20 GÜN SÜRECEK

Tamzara Mahallesi’nde bulunan bahçesinde hasat yapan üretici Uğur Avşar da bu yılki üretimden memnun olduklarını dile getirdi. Bahçesinde 100 ceviz ağacı bulunduğunu belirten Avşar, hasadın yaklaşık 15-20 gün devam edeceğini ve çalışmaların ekim ayının ortasına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Avşar ayrıca 2019 yılından itibaren ceviz hasadında traktör kullandığını belirterek, ağaçları titreştirme yönteminin hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır