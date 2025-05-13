Borsa güne satıcılı başladı (13 Mayıs 2025)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,06 puan ve yüzde 0,29 azalışla 9.719,01 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,63 ile gıda içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK!

Küresel piyasalar, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanacak mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır