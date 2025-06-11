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Borsa güne yatay başladı (11 Haziran 2025 Çarşamba) En çok kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.658,93 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı (11 Haziran 2025 Çarşamba) En çok kazandıran...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,38 puan azalışla 9.658,93 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,50 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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