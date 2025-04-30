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Borsa güne yatay seyirle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.225,29 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 9.224,84 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan artışla 9.225,29 puana çıktı.

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SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN VE EN FAZLA KAYBETTİREN BELLİ OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklarla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Gözler, bugün ABD'de ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak başta büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.150 ve 9.050 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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