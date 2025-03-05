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  4. Borsa güne yeşil ışık yakarak başladı! Açılışta BIST 100 endeksi 9.984,67 puana çıktı

Borsa güne yeşil ışık yakarak başladı! Açılışta BIST 100 endeksi 9.984,67 puana çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 10:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 yükselişle 9.984,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,66 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.984,67 puana çıktı.

Borsa güne yeşil ışık yakarak başladı! Açılışta BIST 100 endeksi 9.984,67 puana çıktı

Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,53 ile gıda içecek oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.898,01 puandan tamamladı.

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ASYA TARAFINDA ÇİN YÖNETİMİNİN "TİCARET SİSTEMİNİ KORUMA" ENDİŞELERİ HAFİFLETİYOR

Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

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YUKARI ADIM KURALI BUGÜNDE DEVAM EDECEK

Öte yandan, yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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