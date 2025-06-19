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Borsa güne yükselişle başladı (19 Haziran 2025 Perşembe) En çok kazandıran ve en çok kaybettiren belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı (19 Haziran 2025 Perşembe) En çok kazandıran ve en çok kaybettiren belli oldu

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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