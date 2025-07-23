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Borsa güne yükselişle başladı (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Tek kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 10.645,12 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile turizm oldu. İşte 23 Temmuz 2025 Çarşamba borsada son durum...

Borsa güne yükselişle başladı (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Tek kaybettiren...

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.616,18 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Tek kaybettiren... 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile turizm oldu.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini söyleyerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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