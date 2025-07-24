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Borsa güne yükselişle başladı! 24 Temmuz 2025 Perşembe canlı borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 10.633,33 puandan başladı. 24 Temmuz 2025 Perşembe borsada son durum ve canlı borsa ekranı...

Borsa güne yükselişle başladı! 24 Temmuz 2025 Perşembe canlı borsa

24 Temmuz 2025 Perşembe borsada son durum ne? Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı! 24 Temmuz 2025 Perşembe canlı borsa 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 0,72 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

Analistler, bugün faiz kararlarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EKGYO
19.94
543.110.960,07
% 1.06
10:06
THYAO
295.5
504.386.609,50
% 0.34
10:06
ASELS
178.9
436.938.760,70
% -0.67
10:06
ISCTR
14.48
406.417.920,26
% 0.49
10:06
TERA
405.25
359.430.180,25
% -7.79
10:06

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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