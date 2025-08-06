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Borsa güne yükselişle başladı (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Canlı borsa ekranı

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 10.876,44 puandan başladı. İşte borsa hisseleri ve canlı borsa ekranı...

Borsa güne yükselişle başladı (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Canlı borsa ekranı

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri merakla takip edilirken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul bist 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için son durum...

Borsa güne yükselişle başladı (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Canlı borsa ekranı 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,48 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.876,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,19 ile spor oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
302.25
6.163.414.320,75
% 2.28
10:35
ASELS
182
2.485.314.447,30
% -1.67
10:35
ISCTR
15.06
2.078.634.887,88
% -1.63
10:35
PGSUS
256.25
1.640.756.923,75
% 1.38
10:35
VSNMD
572
1.345.691.449,50
% -6
10:35

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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